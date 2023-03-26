رد فنان العرب محمد عبده، على مقولة أحد الفلاسفة بأن “الفن هروب من الحقيقة”.
وقال محمد عبده خلال برنامج “الليوان: “عندما تمارس الفن في الهروب عن الواقع يصبح لهوًا، وهذا ما حذر منه الإسلام”.
وأضاف: “الفن إذا لم ينعكس تأثيره على وطنه ومجتمعه وعلى أمته لا يكون فن حقيقي”.
وبخصوص أسباب مطالبات البعض له بتغيير اسمه في بداية مشواره الفني، قال محمد عبده: “تغيير الأسماء في تلك الفترة كان يأتي من منطلق التخصصية حيث لا تختلط الهوايات بتشابه الأسماء، فكانوا يرفعون من قيمة الاسم إذا كان في ناحية أيدولوجية”.
#محمد_عبده يرد على مقولة أحد الفلاسفة بأن "الفن هروب من الحقيقة"#محمد_عبده_في_ليوان_المديفر@almodifer @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/qiOQ2PRBZ0
— الليوان (@almodifershow) March 25, 2023
#محمد_عبده يكشف أسباب مطالبات البعض له بتغيير اسمه في بداية مشواره الفني#محمد_عبده_في_ليوان_المديفر@almodifer @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/heix92a5nh
— الليوان (@almodifershow) March 25, 2023
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