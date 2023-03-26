رد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا على تصريحات المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي، بأن منتخب الأزوري لا يفتقد إلى وجود مهاجمين قادرين على هز شباك المنافسين.

وكتب بالوتيلي “32 عاما” مهاجم سيون يوم السبت عبر شبكة “إنستغرام” : هناك مهاجمون في إيطاليا وهم في أتم الجاهزية، ثق بي.

وأضاف بالوتيلي: الندم هو شعور هؤلاء الذين لا يتعلمون عادة الدروس، ويتفهمون الأمر بعد نهايته، أو ربما لا يفهمونه أبدا.

ورد مانشيني على تصريحات بالوتيلي بالقول: ماذا علي أن أقول لماريو؟ سعيد بوجود الخيارات الهجومية، لا أعرف ما الذي يشير إليه، ربما يشير لنفسه؟ أحبه كثيرا، لنأمل أن يكون جاهزا حقا.