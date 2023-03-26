أوضحت اختصاصية التغذية، رويدا إدريس، كيفية خفض الوزن في رمضان، مبينة أن خفض الوزن الطبيعي يكون بين أربعة إلى ستة كيلوجرامات شهريًا.

وقالت إدريس، إنه يمكن خفض الوزن في رمضان من خلال خيارات الأكل الصحية، مضيفة: “زيادة الوزن أو انخفاضه تكون حسب خياراتنا للطعام الذي نأكله”.

وأشارت إلى أن الدعاية والإعلانات التي تروج لحميات غذائية هي “تسويقية بحتة يخرج منها الشخص بزيادة في الوزن بعد شهر رمضان”.

وأشارت إلى أن منحنى السمنة في ارتفاع مقارنة بالأعوام الماضية، وأن نزول الوزن السريع حالة مرضية.