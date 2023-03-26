سقط دراجيسا غوديلي، شقيق نيمانيا غوديلي، لاعب إشبيلية، فجأة على أرض الملعب خلال مباراة قرطبة وريسينغ دي فيرول في المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وركض لاعبو الفريقين قبل أن تدخل سيارات الإسعاف لرعاية اللاعب حيث أجرت الخدمات الطبية محاولات الإنعاش.

وبكى بعض اللاعبين بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، كما نقلته الخدمات الطبية إلى سيارة الإسعاف على نقالة.

فيما نقل غوديلي إلى مستشفى جامعة رينا صوفيا، وبعد فترة وجيزة قرر الحكم إلغاء المباراة بعد موافقة الفريقين.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لقرطبة، خافيير غونزاليس كالفو، تعليقا على حالة دراجيسا غوديلي بعد إلغاء المباراة لوسائل الإعلام: “اللاعب مستقر وعانى من أزمة قلبية وتنفسية وسيبقى في المستشفى حتى التعافي”.