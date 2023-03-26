بكى الفنان محمد عبده خلال حديثه عن أسباب ابتعاده عن الفن لمدة 4 سنوات.

وقال محمد عبده” إن هذه الفترة مرت بي مصائب كثيرة وأنا أسميها سنين الهوشة، مشيرا: من الدعوة والقاعدة وحرب إيران مع العراق وغزو الكويت ومرض والدتي الذي أودى بحياتها.

ودخل الفنان محمد عبده في نوبة بكاء أثناء استذكاره مرض والدته وحاول إخفاء دموعه ، معلقا: كان لابد لي أن أتوقف وكنت متوقف فقط عن الظهور على المسرح.

وتابع أن التوقف عن الغناء كانت مرحلة توقف ومراجعة للنفس وعوامل نفسية كثيرة.