زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم، حفظه الله، اليوم الأحد، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة.

كما تشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

كما رافق ولي العهد في زيارته الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس والوافد المرافق له.