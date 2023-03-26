زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم، حفظه الله، اليوم الأحد، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة.
كما تشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.
كما رافق ولي العهد في زيارته الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس والوافد المرافق له.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يزور #المسجد_النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة، ويتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.#ولي_العهد_في_المدينة_المنورة#واس pic.twitter.com/0yZURKIv07
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 26, 2023
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