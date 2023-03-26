قام الكاميروني فرانك كوم، لاعب فريق الأهلي السابق، بتقديم شكوى جديدة ضد الأهلي لدى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” بعدما فسخت الإدارة عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما استند كوم في شكواه إلى توقيت فسخ العقد، حيث تمَّ في الساعات الأخيرة من الميركاتو، ما تسبَّب في عدم توقيعه لأي ناد آخر، وفق الرياضية.

وطلب كوم بتسليمه مستحقاته، البالغة أربعة ملايين ريال، بما فيها المتأخرات في العقد المبرم بين الطرفين، كما أبدى موافقته على الوصول إلى صيغة قانونية مناسبة مع الأهلاويين.