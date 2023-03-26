بات النجم البرازيلي روبينيو لاعب ميلان الإيطالي السابق مهددا بالسجن لمدة 9 سنوات، بعد تورطه في قضية غير أخلاقية ارتكبها في مدينة ميلانو الإيطالية في عام 2013.

وكان روبينيو صاحب الـ38 عامًا أُدين في إيطاليا في عام 2017 بتورطه في اعتداء على إحدى السيدات في مدينة ميلانو.

وقررت المحكمة العليا في إيطاليا تأييد الحكم الصادر ضد اللاعب البرازيلي بسجنه لمدة 9 سنوات، إذ من المنتظر تسليمه لجواز سفره للسلطات البرازيلية تمهيدًا لقضاء مدة عقوبته في موطنه.

ومنع القاضي البرازيلي فرانسيسكو فالكاو، روبينيو من مغادرة البلاد، بعدما أصدرت محكمة برازيلية قرارًا بأنه على اللاعب البرازيلي تسليم جواز سفره في غضون 5 أيام.