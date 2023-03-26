تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05037 مقابل الريال الواحد 0٫24691
الدولار: 3٫75643 مقابل الريال الواحد 0٫26621
درهم إماراتي: 1٫02278 مقابل الريال الواحد 0٫97772
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63243
دينار أردني: 5٫29522 مقابل الريال الواحد 0٫18885
دينار كويتي:12٫29371 مقابل الريال الواحد 0٫08151
دينار بحريني: 9٫98119 مقابل الريال الواحد 0٫10019
الريال القطري: 1٫03170 مقابل الريال الواحد 0٫96927
الدرهم المغربي: 0٫36671 مقابل الريال الواحد 2٫72957
الجنيه المصري:0٫12181 مقابل الريال الواحد 8٫20962
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