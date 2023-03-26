قال نائب رئيس الشباب السابق فهد القريني، إن النصر يملك دعم بعد إصابة أوسبينا إذ تم التعاقد مع حارس آخر مباشرة.
وأشار فهد القريني: الدولة هي التي تدعم الأندية ويفترض أن يكون الدعم متساوي بين الجميع، وفق الديوانية.
وتابع: الشباب في الفترة الشتوية الماضية لم يتعاقد إلا مع ماجد كنبه فقط.
#فهد_القريني | @Fahad_qurainy
#النصر يملك دعم بعد إصابة أوسبينا تم التعاقد مع حارس آخر مباشرة، يفترض الدعم يكون متساوي بين الجميع.. #الشباب لو فقد لاعب في مركز مهم من الصعب تعويضه.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/1QpurDWjWA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 25, 2023
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