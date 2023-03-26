قال نائب رئيس الشباب السابق فهد القريني، إن النصر يملك دعم بعد إصابة أوسبينا إذ تم التعاقد مع حارس آخر مباشرة.

وأشار فهد القريني: الدولة هي التي تدعم الأندية ويفترض أن يكون الدعم متساوي بين الجميع، وفق الديوانية.

وتابع: الشباب في الفترة الشتوية الماضية لم يتعاقد إلا مع ماجد كنبه فقط.