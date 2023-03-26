هاجم الناقد الرياضي محمد الذايدي، محبي نجم المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله.

وقال محمد الذايدي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”: “الناس اللي قدمت مباريات لماجد كانت مألفة أرقام”.

وأشار إلى أن ذلك دفع الفيفا لتقليل عدد مبارياته الدولية عند التدقيق، مضيفًا: “ماجد حقيقيًا ما عمره أخذ عمادة لاعبين العالم بشكل رسمي”.