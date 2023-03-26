هاجم الناقد الرياضي محمد الذايدي، محبي نجم المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله.
وقال محمد الذايدي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”: “الناس اللي قدمت مباريات لماجد كانت مألفة أرقام”.
وأشار إلى أن ذلك دفع الفيفا لتقليل عدد مبارياته الدولية عند التدقيق، مضيفًا: “ماجد حقيقيًا ما عمره أخذ عمادة لاعبين العالم بشكل رسمي”.
محمد الذايدي :
محبي "ماجد عبدالله" فشلونا !#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@malthaidy pic.twitter.com/5M2z3vjCxj
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 25, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً