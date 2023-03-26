كشفت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير التخطيط، مدير حسابات تقنية المعلومات والاتصالات، مدير حسابات مبيعات المصاعد، مدير التخطيط والمشاريع، مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 25 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة الفطيم