يوصي الأطباء وأخصائيو التغذية باتباع العديد من العادات والممارسات اليومية للحفاظ على الصحة خلال فترة الصيام في شهر رمضان المبارك.

وأكد الخبراء، على الحرص على تناول السلطات والخضار بكميات كافية كي يحصل الجسم على كفايته من الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تمده بالقوة والنشاط خلال اليوم، فضلًا عن تناول الفواكه الطازجة خلال فترة الإفطار، كونها تحتوي على الألياف المفيدة والفيتامينات، وتغني عن تناول الحلويات المشبعة بالسكريات المضرة التي تسبب السمنة.

وينصح الأطباء أيضا بالتقليل من تناول المخللات والملح والتوابل خلال شهر رمضان كونها تتسبب بالعطش، وبسبب أن الملح لا يساعد على تسريع طرح الماء من الجسم، كما يفضل عدم الإفراط في شرب المياه أثناء فترة الإفطار كون كميات الماء الزائدة في الجسم تسرع عمل الكلى وتؤدي لطرح السوائل من الجسم بسرعة أكبر.

وذكروا أنه يفضل أن يبدأ الصائم إفطاره بشرب كمية معتدلة من الماء وتناول بضع حبات من التمر، ومن ثم تناول الحساء والسلطات لتهيئة المعدة للطعام وتجنب التلبكات المعوية، والتركيز على وجبة السحور كونها ستمد جسمهم بالطاقة والمواد الضرورية خلال مدة الصيام.

ويفضل أن تحوي هذه الوجبة على الألياف والكربوهيدرات المركبة التي تساعد على الشعور بالشبع وتحتاج وقتا طويلا للهضم.