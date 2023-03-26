كشفت لقطات فيديو صور تشويقية للسيارة شفروليه كمارو موديل 2024، والتى تعتبر الإصدار الأخير بحزمة كوليكتور ايديشن وهى من الجيل السادس للسيارة التاريخية، وذلك بعد أن أعلنت شفروليه أن هذا الجيل من كامارو سيتقاعد بعد عام 2024.

وجاءت الصور التشويقية لنسخة النموذج الجديد من السيارة شفروليه كمارو موديل 2024، جناحًا خلفيًا كبيرًا و ZL1في مغرفة غطاء المحرك، مما يشير إلى أن الاصدار سيكون قويًا ، ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا مع سيارة مثل كمارو بكل تاريخها.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول النموذج خلال هذا الصيف، وقد صرحت جنرال موتورز أن هذا ليس الفصل الأخير من في حياة كمارو .

ومن جانبه، أكد سكوت بيل نائب رئيس شفروليه العالمي، أن العلامة التجارية ليست جاهزة بعد للإعلان عن خليفة فوري للجيل السادس من شفروليه كمارو .

والجدير بالذكر ان الجيل السادس من كامارو تنافس أيضًا في عدد من سلاسل السباقات، بما في ذلك ناسكار، IMSA و SRO وسباق استراليا سوبركارز تشامبيون شيب.