كشفت شركة نفط الكويت عن اندلع حريق محدود في البئر الذي تم تسجيل التسرب النفطي منه في منطقة العمليات بغرب الكويت يوم الاثنين الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة أن فرق الإطفاء التابعة لها وبالتعاون مع قوة الاطفاء العام تتعامل مع الحريق حسب الاجراءات المتبعه بالشركة وأنه ولله الحمد لم يتم تسجيل أي إصابات في الموقع.

وكانت الشركة قد اتخذت كافة الخطوات لمواجهة الحريق حسب ما تنص عليه الخطط و الاجراءات، والذى كان أحد السيناريوهات المتوقعة نتيجة التسرب الحاصل.

وأفادت الشركة أيضًا بأنها اتخذت كافة التدابير المتوقعة لحصر تبعات هذا الحريق.