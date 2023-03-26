كشفت هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد القابل للطي الذي حصل على ميزات وقدرات تصوير تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

وزود هاتف Huawei Mate X3 بهيكل مصنوع من أجود المواد، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (156.9/141/5.3) ملم، وزنه 241 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IPX8.

وجاءت شاشته الأساسية المرنة من نوع Foldable OLED بمقاس 7.85 بوصة، دقة عرضها (2224/2496) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، أما الشاشة الخارجية فيه فأنن من نوع OLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2404/1080) بيكسل.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 3.1، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و 1 تيرابايت، فيما حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+8) ميغابيكسل مجهزة بعدسة للتصوير فائق العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.