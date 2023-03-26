تقاعلت الفنانة نور الغندور، مع سؤال الإعلامي علي العلياني بشأن تخليها عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الكويتية.

وقال علي العلياني، لنور الغندور خلال برنامجه “مراحل”: “لو عرض عليكي الجنسية الكويتية مقابل التنازل عن الجنسية المصرية.. هل ستوافقين؟”.

وأجابت نور الغندور: “لا أوافق مع احترامي للجنسية الكويتية ولكن ما أتخلى عن جنسيتي المصرية”.