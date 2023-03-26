أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، هل المال المرهون عليه زكاة أم أن الرهن مانع من أداء الزكاة فيه.

وقال المطلق خلال لقائه على برنامج فتاوي المُذاع على قناة الرسالة :” أن المال المرهون ينقسم إلى قسمين، فإذا كان نقود فإنه يجب فيه الزكاة بينما إذا كان عروض تجارة وهي لا تباع ولا تشترى فإنه لا يجب فيها الزكاة .”