الهلال الأحمر: رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آليًا بدءًا من اليوم

كشفت هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، وكذلك لمن يقوم بتتبعها، وذلك ابتداء من اليوم الأحد؛ بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية.

ويُشار إلى أن هذا التطبيق يأتي عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة مطلع فبراير الماضي تحت شعار افسح الطريق والتي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سببًا لإنقاذ الروح البشرية.

وأوضحت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تتضمن ، إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف، لافتة أن الهدف الرئيس من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح.