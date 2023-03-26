أوضحت تقارير صحفية سبب غياب لاعب النصر حمد آل منصور، عن تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، بعدما خضع قبل يومين لفحص طبي بالأشعة على موضع إصابته في عضلات البطن بأحد المراكز الطبية المختصة في الرياض.

وأفادت التقارير ذاتها بأن طبيب الفريق أوصى بإجراء عملية جراحية عاجلة للاعب في موضع الألم.

وقالت أن اللاعب تعرَّض لإصابة في أحد تدريبات الفريق اضطر على إثرها إلى مغادرة الحصة.

والجدير بالذكر أن حمد آل منصور سيخضع لعملية جراحية بمنطقة عضلات البطن في الرياض، قبل أن يلتزم بفترة تأهيل، تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، بعيدًا عن أداء التدريب، ليتمَّ بعدها تأهيله لياقيًّا وفنيًّا للعودة من جديد إلى أداء التدريبات برفقة زملائه اللاعبين.