تأجل خروج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من السجن إلى يوم غد الإثنين.

وقال وحيد صلاح، مدير مكتب المحاماة الخاص بمرتضى منصور، إنه حضر مع عدد من أعضاء الزمالك أمام السجن لانتظار خروج مرتضى منصور بعد قضائه فترة العقوبة المقررة عليه، لكنهم فوجئوا بإرسال الجهات المختصة خطابًا لـ”مصلحة السجون” يفيد بأن يوم غد الإثنين هو المتمم لشهر المحبوس.

وسلم مرتضى منصور نفسه يوم الـ25 من فبراير الماضي حيث تم الحكم بحسبه في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي..

وكان عدد من أفراد عائلة مرتضى منصور وصلوا لبوابة السجن بسيارته الخاصة لنقله إلى منزله كما كان مقررًا قبل أن يتبين أن موعد خروجه هو يوم غد الإثنين وليس اليوم .