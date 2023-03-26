قضت محكمة في مصر، اليوم الأحد، بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا للإنتاج الفني.

ويأتي ذلك تعويضاً ماديا لعدم التزام شيرين ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه مع الشركة في عام 2019.

وكان التعاقد قد نص على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

وكانت شركة روتانا أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه؛ بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد.