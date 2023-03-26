وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة اليوم الأحد، على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها الرياض بسبب المنخفض الحركي الذي أثر على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.