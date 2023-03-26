قرر المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور رفض عرض ريال مدريد لارتداء القميص رقم 7 بداية من الموسم المقبل.

ويلعب فينيسيوس مع ريال مدريد بالقميص رقم 22 وبحسب شبكة “ESPN” فإن إدارة ريال مدريد قدمت للبرازيلي عرضا باللعب بالقميص رقم 7 بداية من الموسم المقبل 2023/2024.

ورفض فينيسيوس العرض ولا يريد الرقم الأيقوني لريال مدريد ويريد أن يبقى بالقميص رقم 20.

ومن المؤكد أن البرازيلي سيقدم تفسيرا في الفترة المقبلة لسبب قراره رفض اللعب بالقميص رقم 7 وهو رقم الأساطير في ريال مدريد، فقد سبق أن ارتداه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس وإيميليو بوتراغينيو وخوانيتو وأمانسيو وريموند كوبا.