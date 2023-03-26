شهدت الحلقة الرابعة من برنامج “ستوديو 23″، تقليد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي قعيد المجد.

وظهر حبيب الحبيب مقلدا أداء قعيد المجد في البثوث المباشرة له في “تيك توك”، وطريقته في التفاعل بطريقة كوميدية.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.