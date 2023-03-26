أصيب 14 شخصاً في حادثين منفصلين وقعا اليوم بالطائف .

من جانبه صرح المتحدث الرسمي بصحة الطائف وليد الثقفي بأن عمليات صحة الطائف تلقت بلاغين عن حادثين متفرقين نجم عنهما 14إصابة.

ووقع حادث على طريق الرياض صباح اليوم نتج عنه 7 إصابات نقلت عن طريق الفرق الإسعافية، وتم نقل إحدى الحالات عبر الإسعاف الطائر لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

أما الحادث الثاني فقد وقع على طريق الخرمة نتج عنه 7 إصابات، وقد باشرت الفرق الإسعافية الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الخرمة.

وتراوحت الحالات بين المتوسطة والبسيطة.