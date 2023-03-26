حل الفنان محمد فؤاد، ضيفاً اليوم في برنامج “رامز نيفر إند” من تقديم الفنان رامز جلال.

ووقع الفنان محمد فؤاد ضحية اليوم في مقلب “الغسالة” خلال تواجده في برنامج “رامز نيفر إند” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

ويبدأ البرنامج بتواجده يفتتح مطعم ما في المملكة العربية السعودية، ويتخفى الفنان رامز جلال في صورة شيف داخل المطعم.

وانفعل محمد فؤاد بعدما هاجمه أحد الثيران وتم حبسه داخل “الغسالة” بواسطة عدد من الرجال الذي دفعوه للدخول.

وهاجم أحد الثيران الفنان محمد فؤاد خلال تواجده في المطعم، ليتم دفعه داخل أحد الأماكن تحت اسم “الغسالة” وسط انفعال الأخير بشكل كبير خلال دفعه داخل “الغسالة”.

فيما تعرض محمد فؤاد للإصابة أثناء وجوده داخل الغسالة، وبدأ يتألم ويصرخ من شدة إصابته.