تضمنت حلقة برنامج “برودكات” على القناة السعودية، اليوم الأحد، تقليد للإعلامية رهف القحطاني، التي شاركت في تقديم برنامج “الصياهد”.

وظهرت الشخصية المقلدة لرهف تجري مكالمة مع أحد الأشخاص وتسأله بعض الأسئلة وفي الوقت نفسه لا تعطيه الفرصة الكافية للإجابة، وبعد استفزازه تغلق الهاتف في وجهه والذي استنكر كونها “إعلامية”، لترد عليه “نعم أنا إعلامية”.

كما ظهرت بينما تقوم كذلك بالتقاط صور وفيديوهات لنفسها وتنشرها على صفحاتها الشخصية لترد على من وصفتهم ب”الحاقدين” من متابعتها.