اعتمد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” المصائد الذكية، وذلك لمعرفة مستوى انتشار الحشرات وكثافتها وتوزيعها حول المملكة.

وأكد أن تطوير أنظمة المراقبة وقدرات تقييم المخاطر للحصول على معلومات عالية الجودة عن الأمراض من أجل المساهمة في رفع الجاهزية والاستعداد للاندلاعات الوبائية من خلال إجراء الإنذار المبكر المبني على الأسس العلمية، والسيطرة على الأمراض وحماية الحيوانات من الأمراض المستوطنة والناشئة.

كما سيسهم في تحقيق الأمن الغذائية الكشف عن حالات الأمراض الحيوانية المنشأ في الحيوانات قبل انتقالها إلى الإنسان.