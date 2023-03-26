تأهل منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي، إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وجاء ذلك بعد التعادل السلبي للمنتخب المصري أمام نظيره الزامبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

واستفاد منتخب مصر بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي سبق له تولي مهمة تدريب الهلال، من فوزه ذهابًا بالقاهرة بهدفين دون ردّ، ليكون أول المتأهلين رسميًا لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تحتضنها المغرب العام الجاري.