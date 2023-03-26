أكد سفير خادم الحرمين في لبنان وليد البخاري، على ثبات موقف بلاده تجاه لبنان، وأن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس إيجابا، وأن دور الرياض في “اللجنة الخماسية” يصب بمصلحة سيادة لبنان.

وجاءت تصريحات السفير السعودي في بيان نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام”، خلال لقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، بحضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي.

وحذّر البخاري من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، موضحا أن “الاتفاق السعودي – الإيراني تضمّن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية”.

وأضاف: “يد المملكة ممدودة كما دائما للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صوناً لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطه العربي والدولي”.