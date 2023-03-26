توفي معلم القرآن الكريم “سنوسي أبكر” داخل صحن الطواف وسط فرحة المتواجدين بحسن الخاتمة.

من جانبه قال شقيق المتوفي صالح أبكر إن أخاه “سنوسي” يبلغ من العمر 27 عامًا، وحافظ لكتاب الله وهو في عمر 12 عامًا، ومتخرّج من جامعة أم القرى في تخصص الشريعة، ثم عُيّن في جمعية “خيركم” معلمًا للقرآن الكريم.

وخرج سنوسي ووالدته بالأمس لأداء العمرة، وبدأ معهم الطواف في الصحن، وشعر بعدها بدوخة، وأخبرهم بأن يكملوا وأنه سيرتاح وبعدها يكمل الطواف، وبعد كم دقيقه وجدوا الناس مجتمعة على شخص والإسعاف يحاول إنعاشه، وتفاجأوا بأن الشخص هذا هو أخوهم سنوسي، وتوفي وهو محرم بجوار الكعبة.