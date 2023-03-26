كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أن هناك 3 أسباب وراء شعور الشخص بالخمول في رمضان بعد الأكل.

وقال المجلس عبر حسابه في تويتر أن أول هذه الأسباب هو نوع الطعام؛ حيث إن الوجبات التي تحتوي على كلٍّ من الكربوهيدرات والبروتين تزيد من الشعور بالتعب؛ وذلك لإنتاج السيروتونين؛ وهي مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم المزاج ودورات النوم.

وأوضح أن تناول وجبة كبيرة من الطعام يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يتبع ذلك انخفاض في الطاقة، بالإضافة إلى قلة النوم في الليل؛ مما يؤدي للشعور بالتعب في النهار.