يبذل رجال الأمن العام جهود إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين والزوار علاوة على حرصهم على المحافظة على أمن واستقرار ضيوف الرحمن وتوفير الأجواء الإيمانية حتى يتفرغوا لأداء شعائرهم بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان.

ووثق مقطع فيديو رجل أمن يساعد معتمرة على كرسي متحرك أثناء وجودها داخل صحن الطواف بالمسجد الحرام ، بحسب ما عرضته قناة الإخبارية.