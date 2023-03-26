يبذل رجال الأمن العام جهود إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين والزوار علاوة على حرصهم على المحافظة على أمن واستقرار ضيوف الرحمن وتوفير الأجواء الإيمانية حتى يتفرغوا لأداء شعائرهم بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان.
ووثق مقطع فيديو رجل أمن يساعد معتمرة على كرسي متحرك أثناء وجودها داخل صحن الطواف بالمسجد الحرام ، بحسب ما عرضته قناة الإخبارية.
فيديو | "خدمة ضيوف الرحمن.. شرف نعتز به"
أحد رجال الأمن يساعد إحدى المعتمرات في ساحات الحرم المكي#من_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/18vbjrhX1Y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2023
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