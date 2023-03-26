أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مواعيد مباريات الجولات من 24 إلى 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت أن الجولة 24 تنطلق يوم الجمعة 14 أبريل القادم، وتختتم مسابقة دوري روشن السعودي بلقاءات الجولة 30 يوم الأربعاء 31 مايو المقبل.

كما أعلنت الرابطة عن تغيير مكان إقامة مباراة الهلال والنصر ضمن مباريات الجولة 25 إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بدلًا من استاد الأمير فيصل بن فهد.

كما تم تعديل موعد بداية مباراة الوحدة والاتحاد في الجولة 23 بناءً على موافقة الناديين لتكون صافرة البداية عند الساعة 11 مساءً بدلًا من موعدها السابق الساعة 10 مساءً.