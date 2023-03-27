صرحت الإعلامية نصرة الحربي، بأنها تنقبت في فترة زواجها، لكن عن قناعة شخصية وليس بسبب الزواج.

وقالت الحربي خلال برنامج “سوالف رمضان”: “تنقبت بقناعة شخصية وبخصوص ارتباط فكرة النقاب بالزواج فيمكن لأن المحيط حينها كان أغلبهم منقبات فاقتديت فيهم”.

وأضافت: “هناك من المنتقبات ممن يرتكبن تصرفات عند الله أعظم وأفظع من كشف الوجه”.

وعن تجربة الطلاق، قالت: “استفدت كثيرا من التجارب التي مررت بها على كافة الأصعدة والطلاق ليس نهاية الحياة ، والزواج ليس جزء أساسي في الحياة، وعدم وجود الأولاد ليس هو نهاية الحياة، ووجودهم ليس مكمل الحياة”.

وعن فكرة الاعتزال أكدت أنها مستبعدة تماما في الفترة الحالية، معتبرة أن اعتزالها في وقت سابق كان خطوة خاطئة، مضيفة: “الآن أنا بفكر ناضج وملتزم أكثر الإنسان خلق ليعمل فإذا أنا اعتزلت إيش دوري في الحياة”.

للأسف البعض ممن يرتدين الحجاب يفعلن أمور سيئة هي عند الله أعظم من كشف الشعر والوجه .. نصرة الحربي: "تنقبت" بقناعة شخصية وهذا سبب ارتباط فكرة "النقاب" بالزواج @Mlaak23#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/N2TQbeSkSX — سوالف رمضان (@sayyidaty) March 26, 2023