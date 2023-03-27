أعلن المنتخب الوطني اليوم الأحد، أنه دعمًا لمبادرة سمو وزير الرياضة بتخصيص دخل المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني لعائلتي اللاعبين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله، تكفل نجوم الأخضر بشراء ١٠ آلاف تذكرة لمباراة الأخضر أمام منتخب بوليفيا وتوزيعها للجماهير.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتوجيه من رئيس وزارة الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرر تخصيص دخل مباراتي الأخضر الودّيتين أمام فنزويلا وبوليفيا إلى عائلتي اللاعبينِ يوسف السالم وسالم مروان، اللذين فارقا الحياة مؤخرًا.

وذكر اتحاد الكرة وقتها أن هذه البادرة تأتي “تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه اللاعبان الراحلان في مسيرتهما مع المنتخب الوطني وكرة القدم السعودية”.