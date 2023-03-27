أكد عمر بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن عن مسؤولية والده في تفجير برجي التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001.

وقال عمر بن لادن في تصريحات مع الإعلامي الكويتي عمار تقي أن مجزرة صبرا وشاتيلا تركت أثرا كبيرا في وجدان والده أسامة بن لادن، ورد عليها بهجمة 11 سبتمبر 2001.

وأكد نجل “بن لادن” الراحل أن القضية الفلسطينية كان لها تأثير بالغ وكبير جدا في كيان والده، موضح ان تفجيرات 11 سبتمبر 2001 كانت انتقاما لما حدث للفلسطينيين في مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982.