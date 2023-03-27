وثق مقطع فيديو تجربة حية للحظة بدء الرصد الآلي لمخالفات “ملاحقة وتعطيل” حركة سيارات الإسعاف في المملكة.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، وكذلك لمن يقوم بتتبعها، وذلك ابتداءً من اليوم، بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

وحددت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تشمل:« إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح.