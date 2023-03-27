أظهر مقطع فيديو عملاً بطولياً قام به عامل في الكونغو، أنقذ به مجموعة من أصدقائه بعدما انهارت التربة بهم أثناء عملهم.

وبدأ العامل البطل بإبعاد التراب بكلتا يديه بحثاً عن باقي العمال.

وفجأة بدأ الشبان بالخروج واحداً تلو الآخر، ومع كل روح تخرج كان يكمل العامل البطل عمله بإخراج المزيد.

وبقي الرجل على هذه الحال حتى خروج الجميع على الرغم من خطورة الموقف.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا، وسط إعجاب الجميع بفعلة الرجل، ورباطة جأشه، كما شدد آخرون على أن أخلاقه مثالاً لإغاثة الملهوف يحتذى به.