كشفت وزارة الداخلية، عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.

وبحسب المديرية العامة للأمن العام، فإنه يشترط للحصول على الرخصة: أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن 22 عاما، أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

وتضمنت الشروط أيضا: أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

وحول إلغاء الرخصة فيتم في الأحوال الآتية: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.