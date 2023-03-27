كشف الباحث قاسم الرويس، عن تفاصيل مؤتمر شوال 1345هـ للملك عبدالعزيز مع أهل نجد وجماعة “إخوان من طاع الله”.

وقال قاسم الرويس، إن المؤتمر كان مهماً جداً لأنه طوى صفحة الاعتراضات، مبينا أن الملك عبدالعزيز يتعامل مع شعبه بديمقراطية وشورى وكان يعطيهم الأمان عند الحديث، وفق برنامج “الليوان”.

وأشار إلى أن أهل نجد والجماعة قالوا للملك عبدالعزيز “حنا نخاف أنك ركنت إلى أمور الدنيا وتركت الدين وإذا هلكت يا إمام المسلمين هلكنا معك “، مبينا أن الملك عبدالعزيز استمر في الاستماع والحديث إليهم حتى قرر 3 أمور يعاهدهم عليها.

ولفت: الثلاثة أمور التي عاهد الملك عبدالعزيز أهل نجد والجماعة عليها هي عدم الغدر بهم والنصح لهم وعدم الخوف في الله لومة لائم، موضحا: بعد ذلك بكى الجميع وقاموا وقبلوا رأس الملك وعاهدوه على السمع والطاعة.