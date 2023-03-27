قال الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، إن سببين كانا وراء شرائه لنادي شيفيلد في عام 2013.

وأشار عبدالله بن مساعد: نادي شيفيلد فريق عريق عندما تحركت لشرائه كان النادي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي وعندما قمت بشرائه كان في المركز الـ21 من أصل 24 مركزًا، وفق برنامج ذات.

وتابع: النادي له شعبية كبيرة حيث يحضر له ما يقرب من 30 ألف متفرج في المباريات ومدينة شيفيلد مدينة صناعية لذلك الأجواء كانت مناسبة لي لشراء النادي.