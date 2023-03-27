تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫04421 مقابل الريال الواحد 0٫24729

الدولار: 3٫75650 مقابل الريال الواحد 0٫26621

درهم إماراتي: 1٫02290 مقابل الريال الواحد 0٫97762

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63117

دينار أردني:5٫29538 مقابل الريال الواحد 0٫18885

دينار كويتي: 12٫26933 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني: 9٫98193 مقابل الريال الواحد 0٫10019

الريال القطري: 1٫03172 مقابل الريال الواحد 0٫96925

الدرهم المغربي: 0٫36637 مقابل الريال الواحد 2٫72951

الجنيه المصري:0٫12162 مقابل الريال الواحد 8٫22244