حدد مجلس الضمان الصحي، أبرز المنافع والتغطيات في وثيقة التأمين الصحي للمعتمرين، لافتًا إلى أن أبرز النفقات المغطاة للمنافع الصحية هي: تغطية نفقات المعاينة والحالات الطارئة، ونفقات التنويم في المستشفى.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وتكاليف علاج الأسنان، وتكاليف ولادة وعلاج الأطفال المبتسرين، ونفقات الحمل والولادة الطارئة.

وأوضح الضمان الصحي، أن من هذه المزايا أيضاً تكاليف الغسيل الكلوي للحالات الطارئة، وتكاليف الإصابة الناتجة عن حوادث السير، كما أنها تغطي لمدة 30 يوماً مخاطر كوفيد 19.