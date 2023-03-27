كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، محاسب حسابات المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مدير أول المشتريات الإستراتيجية والمقاولات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 26 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة النهدي الطبية