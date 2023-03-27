هاجم الناقد الرياضي فهد الروقي، مركز التحكيم مؤكدًا أنه يجب أن يرحل كاملًا.

وقال فهد الروقي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أن “مركز التحكيم لازم يمشي.. من الآخر”، مضيفًا: “الحادثة الأخيرة التي وقعت هي الجبل الذي قصم ظهر البعير وليس قشة”.

وأكد “الروقي” على التدخل في شأن ليس من اختصاصات المركز، مما يتسبب في كوارث.