أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة الإدارية “ماين” بفرنسا.

وأوضحت الهيئة، أن رفع الحظر جاء بناء على تقرير ورد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها فرضت الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من محافظة بوينس آيرس بالأرجنتين بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المحافظة.