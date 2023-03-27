توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.

وشهدت مدينة شرورة أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: شرورة 35 درجة مئوية، وجازان ووادي الدواسر 32 مئوية، ونجران 31 مئوية، ومكة المكرمة والخرج وبيشة 30، والرياض وجدة والأحساء وينبع والقنفذة 29 مئوية، والمدينة المنورة وحفر الباطن 28 مئوية.

وأضاف:” أن درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، جاءت كالتالي: طريف 8 درجات مئوية، والقريات 10مئوية، والباحة 11مئوية، وأبها وتبوك وحائل وسكاكا والطائف 12مئوية، وعرعر 13 مئوية، والدوادمي والصمان والدهناء والمجععة ورفحاء 14 مئوية.”