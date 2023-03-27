طالب البنك المركزي السعودي “ساما” شركات التأمين كافة باستئناف الخصم للمركبات عند انقطاعها عن التأمين لمدة لا تتجاوز 180 يوماً ولا تقل عن 30 يوماً، وذلك عند إعادة التأمين بناء على السجل التأميني، إلا أن التعميم تضمن إلغاء نسبة الخصم للمركبات كافة خلال فترة مدة الانقطاع.

وأوضح التعميم، أنه في حال الانقطاع لفترة تتجاوز 180 يوماً تلغى نسبة الخصم للسنة التأمينية الحالية للمركبات كافة، ويتعين على المؤمن له بناء السجل التأميني مرة أخرى.

وقال أنه في حال عدم وجود وثيقة تأمينية سارية أو التسجيل كسائق مسمى لفترة تزيد على 12 شهراً ستلغى نسبة الخصم، ويتعين بناء السجل التأميني مرة أخرى.